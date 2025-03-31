Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 марта, 07:15

Транспорт

Житель Нижегородской области лишился прав из-за пьяной езды на самокате

Житель Нижегородской области лишился прав из-за пьяной езды на самокате

Собянин рассказал о строительстве второго вестибюля станции "Рижская"

БКЛ стала самой популярной линий метро у москвичей

Дополнительные электрички запустили для столичных дачников

"Мой район. Новости": мост-парус возведут в Мнёвниковской пойме

"Мой район. Новости": развязка МКАД с Киевским шоссе будет реконструирована

"Мой район. Новости": Некрасовская линия значительно разгрузила юго-восток Москвы за 5 лет

Москвичи смогут ездить на дачу на дополнительных электричках

Мэр Москвы рассказал о строительство второго вестибюля станции "Рижская" БКЛ

Мошенники начали расклеивать на самокатах фейковые QR-коды для кражи персональных данных

Электросамокатчика лишили водительских прав за езду в пьяном виде. Житель Нижегородской области не сможет сесть за руль еще 1,5 года и заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей.

Такое наказание признал законным Верховный суд, где мужчина пытался обжаловать данное решение. Как установили полицейские, мощность самоката, которым управлял задержанный, была в 2 раза больше, чем у тех, что относят к средствам индивидуальной мобильности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортсудывидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика