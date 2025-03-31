Житель Нижегородской области лишился прав из-за пьяной езды на самокате

Электросамокатчика лишили водительских прав за езду в пьяном виде. Житель Нижегородской области не сможет сесть за руль еще 1,5 года и заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей.

Такое наказание признал законным Верховный суд, где мужчина пытался обжаловать данное решение. Как установили полицейские, мощность самоката, которым управлял задержанный, была в 2 раза больше, чем у тех, что относят к средствам индивидуальной мобильности.

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