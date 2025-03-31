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31 марта, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Минимум 2 автомобиля столкнулись на МКАД

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Утвержден проект реконструкции развязки МКАД с Киевским шоссе. Об этом сообщил Сергей Собянин. Реконструкция позволит адаптировать развязку к интенсивному движению в прилегающих к ТиНАО районах. Будет построено и обновлено около 4 километров дорог, в том числе съезды с МКАД на Киевское шоссе и с Киевского шоссе на МКАД.

"С 2017 года по результатам конкурсов с инвесторами заключено 27 договоров купли-продажи помещений в исторических зданиях общей площадью более четырех тысяч квадратных метров. В 13 объектах работы еще продолжаются, а в 14 уже завершены. Суммарно инвесторы привели в порядок более 2,4 тысячи квадратных метров. Только в прошлом году представители бизнеса восстановили пять помещений в объектах культурного наследия", – сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Северо-Западном округе Москвы построят 15 объектов образования почти на 7 тысяч школьных и дошкольных мест. 12 проектов реализуются за счет внебюджетных средств, остальные – за счет городского бюджета.

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