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31 марта, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Российские авиаперевозчики могут изменить расписание полетов в Таиланд из-за землетрясения

"Метровагонмаш" прокомментировал возгорание поезда на БКЛ

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Футболист Павлюченко рассказал, насколько стадионы стали доступнее с развитием транспорта

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Собянин: Некрасовская линия метро позволяет строить маршруты через 5 районов города

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

С момента запуска пассажиры воспользовались Некрасовской линией метро больше 200 миллионов раз. Благодаря ей жители столицы и ближайшего Подмосковья экономят до 30 минут в пути ежедневно. Розовая линия проходит через районы Некрасовка, Косино-Ухтомский, Выхино-Жулебино, Рязанский и Нижегородский.

"Часть средств от оплаты проезда направляют на регулярный ремонт и обслуживание наземного транспорта. Благодаря этому на маршруты выходят новые электробусы, автобусы и трамваи, открываются выделенные полосы и расширяется маршрутная сеть. Оплата проезда позволяет развивать самые современные пассажирские сервисы, которые делают поездки еще комфортнее и безопаснее", – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

На 42% меньше непристегнутых водителей в день фиксировали в январе – феврале этого года в сравнении с тем же периодом прошлого. Водители стали чаще пристегиваться благодаря работе комплексов фотовидеофиксации.

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