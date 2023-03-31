110 тыс человек воспользовались речным транспортом Москвы с декабря

В Москве завершается сезон зимней навигации. С декабря столичным речным транспортом воспользовались более 110 тысяч человек. Больше всего перевозок было в марте, когда когда речным транспортом воспользовались больше 33 тысяч пассажиров.

Речной ситуационный центр работал круглосуточно, а за бесперебойной работой транспорта следили береговые матросы, которые дежурили на основных причалах "Киевский" и "Китай-город / Устьинский".

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