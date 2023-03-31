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31 марта, 22:15

Транспорт

Межрегиональные автобусы из Москвы могут задерживаться из-за снега в Ростовской области

Межрегиональные автобусы из Москвы могут задерживаться из-за снега в Ростовской области

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Задержки и отмены автобусов из Москвы возможны по южным направлениям. Это связано с аномальными снегопадами, которые обрушились на Ростовскую область.

Движение по трассе М-4 "Дон" в районе Ростова-на-Дону, перекрытое из-за снежной бури, уже восстановлено в оба направления. Тяжелая техника расчистила трассу. Тем не менее пока транспорт движется достаточно медленно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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