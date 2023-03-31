Авиакомпании РФ могут в этом году открыть рейсы в Мьянму, Южную Корею, Тунис, Алжир и ЮАР

Российские авиакомпании готовят новые маршруты. В этом году сообщение может открыться с Мьянмой, Вьетнамом, Монголией, Саудовской Аравией и Южной Кореей.

Кроме того, прорабатывается возможность начать полеты в страны африканского континента. При этом часть рейсов может стать доступной для прямого перелета. Например, это касается Южной Кореи, ЮАР, Туниса и Алжира.

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