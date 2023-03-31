Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:30

Транспорт

Авиакомпании РФ могут в этом году открыть рейсы в Мьянму, Южную Корею, Тунис, Алжир и ЮАР

Авиакомпании РФ могут в этом году открыть рейсы в Мьянму, Южную Корею, Тунис, Алжир и ЮАР

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": движение затруднено на Волоколамском шоссе

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 2 балла

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

Затор длиной 30 км образовался на трассе М-4 "Дон" рядом с Ростовом

Аномальный снегопад в Ростовской области и рост числа ИП в Москве

"Мой район. Навигатор": новый подземный переход построят на станции БКЛ "Электрозаводская"

Российские авиакомпании готовят новые маршруты. В этом году сообщение может открыться с Мьянмой, Вьетнамом, Монголией, Саудовской Аравией и Южной Кореей.

Кроме того, прорабатывается возможность начать полеты в страны африканского континента. При этом часть рейсов может стать доступной для прямого перелета. Например, это касается Южной Кореи, ЮАР, Туниса и Алжира.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика