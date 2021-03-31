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31 марта 2021, 19:30

Транспорт

В районе участка Калужско-Рижской линии метро сняли все ограничения

В районе участка Калужско-Рижской линии метро сняли все ограничения

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Все ограничения в районе участка Калужско-Рижской линии метро сняты. Об этом сообщает Дептранс. Станции от "Беляево" до "Новых Черемушек" открыли досрочно.

С 20 марта там велись работы по прокладке Большой кольцевой линии. Из-за этого пришлось изменить и схему движения над землей.

В данный момент ограждения убрали, все съезды и участки дорог освободили для проезда машин. Вновь доступны и парковочные места. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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