В районе участка Калужско-Рижской линии метро сняли все ограничения

Все ограничения в районе участка Калужско-Рижской линии метро сняты. Об этом сообщает Дептранс. Станции от "Беляево" до "Новых Черемушек" открыли досрочно.

С 20 марта там велись работы по прокладке Большой кольцевой линии. Из-за этого пришлось изменить и схему движения над землей.

В данный момент ограждения убрали, все съезды и участки дорог освободили для проезда машин. Вновь доступны и парковочные места. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.