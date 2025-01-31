Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 января, 14:30

Транспорт

В Коммунарке осенью откроют новый выезд на Калужское шоссе

В Коммунарке осенью откроют новый выезд на Калужское шоссе

Новости часа: платформой "Электронный дом" пользуются более 2,1 млн человек – Собянин

В Москве откроют новые маршруты и причалы для электросудов

Москвичи совершили более 1,5 млн поездок на электросудах

"Мой район. Новости": Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе позволит экономить время в пути

"Москва едет": больше, чем транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 31 января

Дептранс рассказал о ситуации на московских дорогах 31 января

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

Новости регионов: в Сочи хотят построить насыпной остров

К осени 2025 года для жителей Коммунарки введут в эксплуатацию новый выезд на Калужское шоссе. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.

Четырехполосная магистраль с подъездными дорогами и улицами протянется более чем на 7 километров. Объект готов уже почти на 50% – на некоторых участках уложен асфальт, ведутся работы по прокладке инженерных коммуникаций. Впереди – установка светофоров, освещения и шумоизоляционных экранов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоНаталия ШкодаРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика