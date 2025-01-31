В Коммунарке осенью откроют новый выезд на Калужское шоссе

К осени 2025 года для жителей Коммунарки введут в эксплуатацию новый выезд на Калужское шоссе. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.

Четырехполосная магистраль с подъездными дорогами и улицами протянется более чем на 7 километров. Объект готов уже почти на 50% – на некоторых участках уложен асфальт, ведутся работы по прокладке инженерных коммуникаций. Впереди – установка светофоров, освещения и шумоизоляционных экранов.

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