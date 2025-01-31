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31 января, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 31 января

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 31 января

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Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ярославском шоссе в сторону центра, на внутренней стороне ТТК от Автозаводской улицы до Гагаринского тоннеля, а также на внешней стороне МКАД от Ленинградского до Волоколамского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на Дмитровском шоссе в сторону центра, на ТТК в районе Савеловской и Хорошевской эстакады, на МКАД в районе Ленинградского шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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