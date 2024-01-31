31 января, 22:30Транспорт
В России предлагают ужесточить штрафы для водителей электросамокатов
В России предлагают ужесточить штрафы для водителей электросамокатов и средств индивидуальной мобильности, не дожидаясь начала сезона кикшеринга.
Депутаты Мосгордумы предлагают установить ответственность, в том числе за оставление места аварии и за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Так, за первое штраф составит от одной до 1,5 тысячи рублей, а за употребление алкоголя – до 30 тысяч.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.