Кабмин продлил упрощенные требования к сертификации автомобилей до 1 июня 2023 года

Российское правительство продлило упрощенные требования к сертификации автомобилей до 1 июня 2023 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Инициативой предполагается разрешение на выпуск транспортных средств всех экологических классов от "Евро 0" до "Евро 5". Также документом разрешено не устанавливать на автомобили антиблокировочную систему тормозов (ABS).

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.