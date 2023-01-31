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17:15

Транспорт

Последний пролет установили на левой авточасти Крымского моста

Последний пролет установили на левой авточасти Крымского моста

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Строители установили последний пролет на левой автомобильной части Крымского моста. Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил высокий профессионализм строителей и уточнил, что они сумели закончить работы на 5,5 часа раньше, чем планировалось.

По словам Хуснуллина, на объекте круглосуточно работают 280 рабочих и 20 единиц спецтехники. Он подчеркнул, что последний пролет будет опущен в свое проектное положение уже в начале февраля. После этого строители начнут установку барьерных ограждений, укладку асфальта и монтаж освещения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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транспортрегионывидеоЕкатерина Фоменко
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