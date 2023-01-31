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13:45

Транспорт

Добровольцы начали тестировать СБП на турникетах метро в Москве

Добровольцы начали тестировать СБП на турникетах метро в Москве

Оплату поездок через СБП начали тестировать на турникетах Московского метрополитена

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Систему быстрых платежей начали тестировать на турникетах столичного метро. Специально для данного эксперимента сотрудники метрополитена набрали полсотни добровольцев, которые будут оплачивать проезд новым способом.

Как ожидается, СБП позволит сэкономить время и поможет избежать очередей при входе. Также тестирование системы быстрых платежей даст возможность быстро найти и решить возможные проблемы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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