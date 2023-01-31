13:45Транспорт
Добровольцы начали тестировать СБП на турникетах метро в Москве
Систему быстрых платежей начали тестировать на турникетах столичного метро. Специально для данного эксперимента сотрудники метрополитена набрали полсотни добровольцев, которые будут оплачивать проезд новым способом.
Как ожидается, СБП позволит сэкономить время и поможет избежать очередей при входе. Также тестирование системы быстрых платежей даст возможность быстро найти и решить возможные проблемы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.