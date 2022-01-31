Ликсутов объяснил необходимость снижения нештрафуемого порога скорости

Почти 40% аварий в Москве происходят из-за нарушения скорости. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, уменьшить количество ДТП можно с помощью регулирования скоростного режима на трассах. Как отметил заммэра, решение о снижении скорости в центре будет приниматься точечно. Например, там, где много пешеходов и мало автомобилей, разумно снизить скорость до отметки в 30 километров в час. Там, где движение более интенсивное, можно установить и более высокую скорость. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.