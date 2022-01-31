В Москве открыли три перехватывающие парковки с начала года

В столице с начала 2022 года открыли еще три перехватывающие парковки. Они появляются возле станций метро, а также МЦД и МЦК. Об этом сообщил Дептранс Москвы.

Новые перехватывающие парковки открылись у станций метро "Новокосино", "Марьино" и "Беломорская". Всего в городе уже 75 таких паркингов. Там можно бесплатно оставить машину с 05:30 до 02:00. Для этого нужно совершить две поездки на метро, МКЦ или МЦД.

Если не пользоваться общественным транспортом, машину можно оставить платно. Адреса всех перехватывающих парковок можно узнать в приложении "Парковки Москвы", на сайте "Московского паркинга" и на "Яндекс.Картах".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.