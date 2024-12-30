Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 30 декабря.

Две новые пересадки появились в столичной подземке. Благодаря переходу на "Авиамоторной" путь до станции Большой кольцевой сократился почти в четыре раза.



Снегопад ожидается в Москве 31 декабря. Местами поднимется метель, скорость ветра будет достигать 15 метров в секунду. Также возможна гололедица. В новогоднюю ночь будет до минус 6 градусов.

Городские службы Москвы перешли на усиленный режим до конца праздников. Аварийные бригады дежурят круглосуточно. Специалисты также следят за противопожарной безопасностью, в том числе в жилых домах.