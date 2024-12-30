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30 декабря, 20:45

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 декабря

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 декабря

На "Авиамоторной" и "Электрозаводской" станциях метро открыли новые пересадки

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Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 30 декабря.

Две новые пересадки появились в столичной подземке. Благодаря переходу на "Авиамоторной" путь до станции Большой кольцевой сократился почти в четыре раза.

Снегопад ожидается в Москве 31 декабря. Местами поднимется метель, скорость ветра будет достигать 15 метров в секунду. Также возможна гололедица. В новогоднюю ночь будет до минус 6 градусов.

Городские службы Москвы перешли на усиленный режим до конца праздников. Аварийные бригады дежурят круглосуточно. Специалисты также следят за противопожарной безопасностью, в том числе в жилых домах.

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