Электросуда Москвы прошли более 460 тыс км в 2024 году

За 2024 год электросуда, курсирующие по Москве-реке, совершили 47 тысяч рейсов и прошли более 460 тысяч километров. Как отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, такой вид транспорта позволяет экономить время в пути и добираться до точки назначения в четыре раза быстрее.

Оплачивать поездки на таких маршрутах можно с помощью абонемента "Единый". Помимо этого, до 2030 года в столице откроют еще пять новых маршрутов электросудов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.