В Москве продлили упрощенное получение ночных пропусков для грузовиков еще на год. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале.

Отмечается, что для оформления пропуска нужны лишь свидетельство о регистрации транспортного средства, водительское удостоверение, диагностическая карта (если масса транспортного средства превышает 12 тонн).

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

