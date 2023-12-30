30 декабря, 19:30Транспорт
В Москве продлили упрощенное получение ночных пропусков для грузовиков еще на год
В Москве продлили упрощенное получение ночных пропусков для грузовиков еще на год. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале.
Отмечается, что для оформления пропуска нужны лишь свидетельство о регистрации транспортного средства, водительское удостоверение, диагностическая карта (если масса транспортного средства превышает 12 тонн).
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.