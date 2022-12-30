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30 декабря, 14:30

Общество

Новости часа: кабмин продлил порядок эксплуатации иностранных самолетов на два года

Новости часа: кабмин продлил порядок эксплуатации иностранных самолетов на два года

Москвичей предупредили о заторах в вечерний час пик

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин продлил порядок эксплуатации иностранных самолетов перевозчиками РФ на два года. Решение позволит российским авиакомпаниям сохранить парк воздушных судов, что поможет поддерживать достаточный объем пассажирских перевозок.

Российские военные нанесли удар по энергообъектам Украины, они обеспечивали ОПК. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до вечера понедельника, 2 января. Об этом рассказал Гидрометцентр.

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