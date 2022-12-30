Новые "Москвичи" заметили у одного из автосалонов на Волгоградском проспекте

В столичные автосалоны уже завозят первые "Москвичи". Автомобили начали выпускать только в конце ноября на заводе, который раньше принадлежал Renault. Уже известны и приблизительные цены на новую модель.

Так, бензиновый вариант с механической коробкой будет стоит от 1 миллиона 970 тысяч рублей. Машина на вариаторе обойдется чуть больше 2 миллионов рублей.

Кроме того, появились кадры, как красные "Москвичи" везут в один салонов на Волгоградском проспекте. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.