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Транспорт

В метро Москвы запустили сверкающий новогодний поезд

В метро Москвы запустили сверкающий новогодний поезд

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На Кольцевой линии московского метро запустили сверкающий новогодний поезд. Это самая современная модель, украшенная кристаллами.

На семь вагонов ушло почти 24 миллиона штук, а работа заняла несколько дней. Об этом рассказали в департаменте транспорта.

Всего в московской подземке на разных линиях можно встретить 13 новогодних поездов, украшенных внутри и снаружи. Курсировать они будут все праздники. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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