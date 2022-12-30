В метро Москвы запустили сверкающий новогодний поезд

На Кольцевой линии московского метро запустили сверкающий новогодний поезд. Это самая современная модель, украшенная кристаллами.

На семь вагонов ушло почти 24 миллиона штук, а работа заняла несколько дней. Об этом рассказали в департаменте транспорта.

Всего в московской подземке на разных линиях можно встретить 13 новогодних поездов, украшенных внутри и снаружи. Курсировать они будут все праздники. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.