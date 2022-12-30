Эксперты рассказали, насколько изменится цена на техосмотр автомобиля в России

Новый год принесет российским автомобилистам дополнительные траты, а именно подорожает техосмотр, изменятся некоторые пошлины и появятся новые налоги. На данный момент стоимость процедуры осмотра каждый регион определяет самостоятельно.

Как подсчитали эксперты, с 1 января она вырастет в среднем на 57%. Самый дорогой тариф установили в Санкт-Петербурге – 1 544 рубля. В Москве он будет 913 рублей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.