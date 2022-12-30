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07:15

Транспорт

Схема движения на Кольцевой линии метро изменится в новогодние праздники

Схема движения на Кольцевой линии метро изменится в новогодние праздники

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С 2 по 4 января поезда на Кольцевой линии метро будут ходить только против часовой стрелки. С 5 по 7 они поедут по часовой. При этом пересадки на другие линии будут работать как обычно.

За это время кольцо подключат к новой российской системе, которая позволит сделать поездки более комфортными. Она позволит запускать больше поездов в час пик. В поездах станет свободнее, а график движения будет еще стабильнее и надежнее.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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