Схема движения на Кольцевой линии метро изменится в новогодние праздники

С 2 по 4 января поезда на Кольцевой линии метро будут ходить только против часовой стрелки. С 5 по 7 они поедут по часовой. При этом пересадки на другие линии будут работать как обычно.

За это время кольцо подключат к новой российской системе, которая позволит сделать поездки более комфортными. Она позволит запускать больше поездов в час пик. В поездах станет свободнее, а график движения будет еще стабильнее и надежнее.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.