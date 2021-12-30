Пассажиров столичного метро попросили покинуть вагоны на станции "Павелецкая"

На станции метро "Павелецкая" сломался состав поезда, рассказали очевидцы.

По словам пассажиров, поезд долго стоял на каждой станции, начиная с "Тверской", а позже пассажиров попросили покинуть вагоны.

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