Заторы в 8 баллов прогнозируются в столице

На дорогах Москвы к вечеру обещают заторы в 8 баллов. Многие после работы поедут на дачи и в аэропорты. Движение будет сложным на выездах из города.

Тем, кто торопится, советуют спуститься в метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.