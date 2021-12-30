Дед Мороз и Снегурочка посетили новую станцию БКЛ "Новаторская"

Более сотни объектов построил город в 2021 году. Один из них – станция "Новаторская" Большой кольцевой линии. Станция находится на пересечении улицы Новаторов и Ленинского проспекта и в перспективе станет пересадочной на одноименную станцию строящейся Троицкой линии метро.

Главным ее акцентом является подвесной потолок из панелей разного размера из триплекса с пленкой оранжевого цвета трех оттенков. Архитектурная композиция вызывает ассоциации с образом солнца, огня и энергии новаторства.

Новую станцию БКЛ оценили Дед Мороз и Снегурочка.