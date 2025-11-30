Работу авиапарков наладили после проблем с программным обеспечением Airbus А320

Авиакомпании наладили работу своих авиапарков после проблем с программным обеспечением лайнеров Airbus А320. Неполадки коснулись порядка 6 тысяч самолетов, задействованных в перевозках по всему миру.

Суть технического сбоя была в том, что на большой высоте данные о полете искажались под лучами Солнца. Проблему выявили при расследовании октябрьского инцидента, когда самолет авиакомпании JetBlue Airways совершил вынужденную посадку во Флориде.

