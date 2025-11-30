Форма поиска по сайту

30 ноября, 11:15

Транспорт

Работу авиапарков наладили после проблем с программным обеспечением Airbus А320

Станция столичного метро "Достоевская" готова почти на треть

Авиакомпании нашли способ решить уязвимость Airbus A320 к солнцу

Почти 1,6 млрд поездок совершили пассажиры МЦД в столице

Жители Останкина пожаловались на отсутствие парковочных мест

Интервалы движения увеличат на Савеловском направлении МЖД

Жители Марьиной Рощи рассказали о неудобных парковочных местах в ЖК

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 29 ноября

Акватория Москвы-реки почти полностью покроется сетью речных маршрутов за 10 лет

"Новости дня": станцию "ЗИЛ" столичного метро оформят в стиле промышленной эстетики

Авиакомпании наладили работу своих авиапарков после проблем с программным обеспечением лайнеров Airbus А320. Неполадки коснулись порядка 6 тысяч самолетов, задействованных в перевозках по всему миру.

Суть технического сбоя была в том, что на большой высоте данные о полете искажались под лучами Солнца. Проблему выявили при расследовании октябрьского инцидента, когда самолет авиакомпании JetBlue Airways совершил вынужденную посадку во Флориде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

