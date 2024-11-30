Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 ноября

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 30 ноября.



Средняя скорость движения транспорта в столице составляет почти 48 километров в час. Это на 5% больше, чем год назад. Ускориться транспорту помогла в первую очередь переразметка улиц.

Первый день зимы, 1 декабря, принесет в столицу плюсовую температуру – днем ожидается до 3 градусов. При этом предстоящий декабрь в Москве станет самым теплым с 2020 года. Средняя температура будет на 1,5–2 градуса выше климатической нормы.



Традиционный период предновогодних распродаж стартовал в Москве. В магазинах идет "Черная пятница". Роспотребнадзор призвал всех быть бдительными, избегать импульсивных покупок и тщательно выбирать товары.

