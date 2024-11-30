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Новости

30 ноября, 20:30

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 ноября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 ноября

Москвичи поделились своими мнениями о работе цифровых станций городского транспорта

Росавиация сообщила о возможных корректировках количества рейсов на Кубу

Итоги работы цифровых станций городского транспорта подвели в Москве 30 ноября

Итоги работы цифровых станций подвели в Москве

Москвичам рассказали о результатах работы цифровых станций городского транспорта

Сергей Собянин рассказал о работе столичных цифровых станций городского транспорта

Средняя скорость движения столичного транспорта увеличилась на 5%

"Актуальный репортаж": что было с московским метро в годы Великой Отечественной войны

"Мой район. Новости": на D3 появится больше турникетов для оплаты виртуальной "Тройкой"

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 30 ноября.

Средняя скорость движения транспорта в столице составляет почти 48 километров в час. Это на 5% больше, чем год назад. Ускориться транспорту помогла в первую очередь переразметка улиц.

Первый день зимы, 1 декабря, принесет в столицу плюсовую температуру – днем ожидается до 3 градусов. При этом предстоящий декабрь в Москве станет самым теплым с 2020 года. Средняя температура будет на 1,5–2 градуса выше климатической нормы.

Традиционный период предновогодних распродаж стартовал в Москве. В магазинах идет "Черная пятница". Роспотребнадзор призвал всех быть бдительными, избегать импульсивных покупок и тщательно выбирать товары.

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