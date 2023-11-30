Встроенные детские кресла могут появиться в автомобилях такси в РФ

В столичных такси могут появиться встроенные детские кресла, пишет "Парламентская газета". Такое предположение, согласно изданию, обнародовал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. При этом предлагается взимать дополнительную плату за перевозку детей в такси.

В Совете Федерации отмечают, что не поддерживают эту идею, и предлагают альтернативу – конструкции задних сидений-трансформеров со встроенными детскими креслами. По мнению авторов задумки, это удобнее для такси, чем возить отдельное детское кресло в багажнике. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.