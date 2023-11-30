Москвичей предупредили об изменении расписания аэроэкспрессов в Шереметьево 30 ноября

Расписание некоторых аэроэкспрессов в Шереметьево ранним утром и поздним вечером 30 ноября скорректировали. Для поездок в аэропорт можно воспользоваться автобусом от станции московского метро "Ховрино", который отправляется каждые 10 минут.

Кроме того, с 30 ноября и до 8 декабря изменено расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1. Ограничения связаны с работами по обновлению инфраструктуры на участке между Бескудниково и Лобней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.