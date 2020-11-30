Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Всепогодные комплексы фотовидеофиксации на дорогах Москвы стабильно работают при температурах от минус 40 до 50 градусов тепла. При этом камеры ЦОДД не передают в ГАИ данные о нарушениях разметки, если она не видна из-за снега.

"Наш сервис бесплатных пересадок действует на всех маршрутах. Нужна только карта "Тройка", привязанная в приложении "Метро Москвы" или "Московский транспорт". С момента оплаты проезда совершить пересадку или снова воспользоваться тем же маршрутом можно в течение 90 минут. С начала осени пассажиры совершили 1,5 миллиона бесплатных пересадок на маршрутах автобусов, электробусов и трамваев", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Более 6 тысяч сезонных указателей появились на вторых дверях вестибюлей метро. Снаружи разместили наклейки с названиями станций, номерами линий и возможными пересадками. Названия линии и станции, на которую заходит пассажир, выделены крупнее остальных.