Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 ноября, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

"Техно": первый российский электротрактор

Новости часа: Широкую улицу благоустроили в Москве

Москвичам рассказали об увеличении количества парковок в столице

Парк обслуживания электробусов "Салтыковка" появится в столице

Москвичам рассказали, какие транспортные объекты открыли в городе в 2023 году

Новый парк обслуживания электробусов запустят на востоке Москвы

Более 100 резидентных парковочных мест появилось в столице за два месяца

Еще один парк обслуживания электробусов появится в столице

Железнодорожное сообщение между Москвой и Крымом возобновлено

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Всепогодные комплексы фотовидеофиксации на дорогах Москвы стабильно работают при температурах от минус 40 до 50 градусов тепла. При этом камеры ЦОДД не передают в ГАИ данные о нарушениях разметки, если она не видна из-за снега.

"Наш сервис бесплатных пересадок действует на всех маршрутах. Нужна только карта "Тройка", привязанная в приложении "Метро Москвы" или "Московский транспорт". С момента оплаты проезда совершить пересадку или снова воспользоваться тем же маршрутом можно в течение 90 минут. С начала осени пассажиры совершили 1,5 миллиона бесплатных пересадок на маршрутах автобусов, электробусов и трамваев", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Более 6 тысяч сезонных указателей появились на вторых дверях вестибюлей метро. Снаружи разместили наклейки с названиями станций, номерами линий и возможными пересадками. Названия линии и станции, на которую заходит пассажир, выделены крупнее остальных.

Читайте также
транспортдорогивидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика