Расписание поездов МЦД-1 на Савеловском и Белорусском направлениях изменится 3 и 4 декабря. Ограничения связаны со строительством пересадочного узла "Лианозово".

Поезда на участке от Савеловского до Белорусского вокзала будут ходить раз в час. Некоторые электрички от Савеловского вокзала до Лобни отменят, а часть будут следовать от/до Бескудниково или от/до Лобни.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.