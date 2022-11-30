Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

30 ноября, 22:15

Транспорт

Расписание поездов МЦД-1 на Савеловском и Белорусском направлениях изменится 3 и 4 декабря

Расписание поездов МЦД-1 на Савеловском и Белорусском направлениях изменится 3 и 4 декабря

Новости часа: Росгвардия нашла тайник с боеприпасами в Мариуполе

Столичный трафик в вечерние часы составил 9 баллов 30 ноября

"Мой район. Навигатор": девять полос для общественного транспорта появились в столице

Собянин рассказал о финальном этапе работы на северо-восточном отрезке БКЛ

Новости часа: дипмиссия Киргизии заявила об отсутствии менингита у сотрудников склада Ozon

Новости часа: Путин рассказал о поддержке регионов с низкими доходами

Москвичам рассказали о вечернем столичном трафике 30 ноября

В ЦОДД рассказали о маршрутах, которые появятся в ЮАО столицы в 2023 году

Москвичам рассказали о столичном трафике 30 ноября

Расписание поездов МЦД-1 на Савеловском и Белорусском направлениях изменится 3 и 4 декабря. Ограничения связаны со строительством пересадочного узла "Лианозово".

Поезда на участке от Савеловского до Белорусского вокзала будут ходить раз в час. Некоторые электрички от Савеловского вокзала до Лобни отменят, а часть будут следовать от/до Бескудниково или от/до Лобни.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика