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Транспорт

В столичном метро провели технический пуск трех станций северо-восточного отрезка БКЛ

В столичном метро провели технический пуск трех станций северо-восточного отрезка БКЛ

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Строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро находится на финишной прямой. 30 ноября прошел технический пуск трех станций северо-восточного отрезка – "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща"

Как заявили специалисты, этот участок стал одним из самых сложных в истории московского метростроения. Когда откроют пассажирское движение по всему Большому кольцу?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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