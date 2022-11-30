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Транспорт

Участок Калужско-Рижской линии метро закроют с 3 по 7 декабря

Участок Калужско-Рижской линии метро закроют с 3 по 7 декабря

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Участок Калужско-Рижской линии метро между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" закроют с 3 по 7 декабря. Это необходимо для строительства новой Троицкой линии.

Вдоль закрытого отрезка запустят бесплатные автобусы КМ. Проезд на трамваях № 14 и 26 тоже временно сделают бесплатным. Кроме того, пассажиры смогут повторно заходить в метро и продолжать поездку без дополнительной оплаты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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