Телезрителям показали интенсивность движения на столичных дорогах.

Москвичи смогли увидеть, какая обстановка на ТТК в районе 1-го Угрешского проезда, на проспекте Вернадского и на Триумфальной площади. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.