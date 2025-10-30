Форма поиска по сайту

30 октября, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 30 октября

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Волоколамском, Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Ленинградского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла. Днем локальные затруднения ожидаются на 2-Волоколамском путепроводе, на внешней стороне ТТК в районе Савеловской эстакады, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

В вечерний разъезд движение может осложниться по направлению в область на радиальных трассах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

