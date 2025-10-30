Новости регионов: запуск парома между Сочи и Трабзоном отложили до ноября

Форма поиска по сайту

30 октября, 07:45

Запуск пассажирского парома между Сочи и турецким Трабзоном отложили до 5 ноября. Все из-за надвигающегося шторма в 5–6 баллов. Запустить рейс планировали с декабря прошлого года, но все время откладывали по разным причинам.

Со следующего года в Чите появится туристический налог. Соответствующее решение приняли на заседании городской думы для пополнения бюджета на 15 миллионов рублей. Исключение сделают для многодетных семей и жителей Забайкальского края.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспорттуризмрегионыДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

