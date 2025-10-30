Форма поиска по сайту

30 октября, 07:30

Транспорт

РЖД изменили правила покупки постельного белья в плацкарте

РЖД изменили правила покупки постельного белья в плацкарте

С 1 ноября при онлайн-покупке билетов в плацкартные вагоны пассажирам необходимо самостоятельно выбирать опцию приобретения постельного белья. Ранее эта услуга добавлялась автоматически, но теперь для соблюдения закона "О защите прав потребителей" требуется отдельное подтверждение.

Как пояснили в РЖД, постельное белье не входит в стоимость проездного документа и является дополнительной услугой. При покупке билетов в кассах сотрудники обязаны информировать пассажиров о возможности приобретения комплекта белья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

