30 октября, 07:30Транспорт
РЖД изменили правила покупки постельного белья в плацкарте
С 1 ноября при онлайн-покупке билетов в плацкартные вагоны пассажирам необходимо самостоятельно выбирать опцию приобретения постельного белья. Ранее эта услуга добавлялась автоматически, но теперь для соблюдения закона "О защите прав потребителей" требуется отдельное подтверждение.
Как пояснили в РЖД, постельное белье не входит в стоимость проездного документа и является дополнительной услугой. При покупке билетов в кассах сотрудники обязаны информировать пассажиров о возможности приобретения комплекта белья.
