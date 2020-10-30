Новости Московского транспорта

Форма поиска по сайту

30 октября, 14:30

Транспорт

Пропускная способность станций метро вырастет на 40% в 2026 году

Нейросетевые технологии внедрят в транспортную систему Москвы до 2030 года

Собянин: первый в России беспилотный трамвай перевез более 26 тыс пассажиров

Собянин: в декабре начнем тестирование первого в России беспилотного метропоезда

"Новости дня": пропускная способность ТТК в Москве выросла на 20%

Бронзовые скульптуры отреставрируют на станции "Площадь Революции" столичного метро

Сверхмощные зарядные станции для электромобилей установили на трассах в Подмосковье

Новые турникеты появятся на 25 станциях московского метро

Собянин рассказал, как ИИ делает транспорт Москвы еще комфортнее и безопаснее

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Пять инновационных плавучих причалов для электросудов отправили из Перми в столицу. Четыре причала – для четвертого регулярного речного маршрута "Киевский – Лужники", который планируется запустить в 2026 году. Еще один причал станет частью третьего маршрута "Новоспасский – ЗИЛ".

"По задаче Сергея Собянина до конца 2031 года на станциях метро, МЦК и МЦД установят более 4,5 тысячи турникетов нового поколения. Эргономичная конструкция позволит максимально эффективно использовать пространство вестибюлей. Обновленное оборудование повысит пропускную способность станций на 40%. Благодаря российской микроэлектронике новые турникеты будут срабатывать еще быстрее", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

С 26 до 20 ноября пройдет прием заявок на выдачу субсидий сервисам такси и каршеринга в Москве. Заявку на субсидию таксомоторные компании могут подать на сайте delo.mos.ru.

