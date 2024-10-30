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30 октября, 17:45

Транспорт

Сезон проката велосипедов завершается в Москве 31 октября

Сезон проката велосипедов завершается в Москве 31 октября

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Москвичи совершили почти 600 тысяч поездок на станционных велосипедах в 2024 году

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Сезон проката велосипедов завершается в Москве 31 октября. По данным компании "Велобайк", за сезон москвичи совершили почти 600 тысяч поездок.

Директор центра экономики транспорта НИУ ВШЭ Татьяна Кулакова отметила, что протяженность велоинфраструктуры в Москве растет, и к концу 2024 года ожидается более 600 километров велосипедных дорожек. Для повышения безопасности устанавливаются специальные светофоры и знаки.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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