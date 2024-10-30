Сезон проката велосипедов завершается в Москве 31 октября. По данным компании "Велобайк", за сезон москвичи совершили почти 600 тысяч поездок.

Директор центра экономики транспорта НИУ ВШЭ Татьяна Кулакова отметила, что протяженность велоинфраструктуры в Москве растет, и к концу 2024 года ожидается более 600 километров велосипедных дорожек. Для повышения безопасности устанавливаются специальные светофоры и знаки.

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