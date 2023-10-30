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30 октября, 11:15

Транспорт

Названы модели автомобилей из списка Минпромторга, которые лидируют в госзакупках

Названы модели автомобилей из списка Минпромторга, которые лидируют в госзакупках

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Модели автомобилей из списка Минпромторга, которые лидируют в госзакупках, назвали представители платформы "Тендерплан". Об этом пишут СМИ со ссылкой на сотрудников электронной площадки.

Ранее ведомство составило рекомендованный перечень для чиновников. В него вошли отечественные машины и несколько китайских. В итоге в лидерах находятся "Москвич 3" и "Москвич 3е", Lada Granta и Niva Travel.

При этом в "Тендерплане" подчеркнули, что госзакупки машин не обязательно предполагают автомобили для чиновников, иногда речь идет о хозяйственных или служебных нуждах госучреждений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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