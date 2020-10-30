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30 октября, 14:40

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Благодаря МЦД в Москве до 2035 года появится почти 900 тысяч новых рабочих мест. Запуск первых двух диаметров дал городу около 238 тысячи новых мест.

"МСД уже входит в топ-3 популярных трасс в городе, в октябре мы зафиксировали на МСД рекорд по количеству авто в день – 421 тысяча машин проехала по магистрали. Чаще всего поездки по МСД начинаются и заканчиваются в районах вблизи самой трассы, а также рядом с МКАД", – рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Чат-бот Александра отвечает на различные транспортные вопросы, дает инструкции и принимает заявки. У Александры можно запросить справки о стоимости проезда или об опоздании на работу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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