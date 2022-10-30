Компенсационные автобусы запустят на время закрытия участка Замоскворецкой линии метро Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

С 12 ноября для пассажиров запустят два маршрута, которые будут курсировать с 5:30 утра до 02:00 ночи от станции "Автозаводская" до "Орехово". Автобус КМ1 пройдет через станции "Автозаводская", "Технопарк", "Коломенская", "Каширская", "Кантемировcкая", "Царицыно". В свою очередь, КМ2 будет курсировать через "Автозаводскую", "Технопарк", "Коломенскую", "Каширскую", Москворечье (МЦД) и "Орехово". Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

