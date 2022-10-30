Компания "Аэрофлот" перешла на отечественную систему бронирования и возобновила работу онлайн-сервисов. Об этом сказано на сайте перевозчика.

Несколько дней назад компания "Аэрофлот" разослала своим клиентам уведомление о том, что некоторые сервисы будут временно не работать из-за технических работ. После этого на сайте авиакомпании нельзя было оформить, обменять и вернуть билеты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.