Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

17:30

Транспорт

Компания "Аэрофлот" перешла на отечественную систему бронирования

Компания "Аэрофлот" перешла на отечественную систему бронирования

Названа предварительная причина пожара в самолете в Индии

"Мой район. Навигатор": Собянин посетил электродепо "Нижегородская"

"Мой район. Навигатор": участок Замоскворецкой линии метро закроют на реконструкцию

Лоукостер "Победа" начал полеты из Шереметьево

В аэропорту Шереметьево образовались огромные очереди

Автовокзалом "Центральный" воспользовались больше 1,6 млн пассажиров за 2 года

Грузовик застрял в просвете между дорогой и трубой в Щербинке

На МЖД откроют станцию Серп и Молот

Москвичам рассказали о ситуации с уходом автомобильных брендов из РФ

Компания "Аэрофлот" перешла на отечественную систему бронирования и возобновила работу онлайн-сервисов. Об этом сказано на сайте перевозчика.

Несколько дней назад компания "Аэрофлот" разослала своим клиентам уведомление о том, что некоторые сервисы будут временно не работать из-за технических работ. После этого на сайте авиакомпании нельзя было оформить, обменять и вернуть билеты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика