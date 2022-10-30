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Транспорт

В аэропорту Шереметьево образовались огромные очереди

В аэропорту Шереметьево образовались огромные очереди

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В аэропорту Шереметьево образовались гигантские очереди. Причиной послужили технические работы "Аэрофлота". Все дело в переходе на новую систему бронирования билетов и регистрации пассажиров – компания заменяла американскую платформу на российскую.

Перевозчик предупреждал о грядущем обновлении еще 27 октября, и просил пассажиров приезжать за 4 часа до времени вылета, поскольку онлайн-регистрация была отключена. Но очереди все равно образовались. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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