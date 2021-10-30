Участок БКЛ между станциями "Хорошёвская" и "Мнёвники" закрыт до 31 октября

Участок Большой кольцевой линии (БКЛ) от станции "Хорошёвская" до "Мнёвников" закрыта до 31 октября. В настоящее время поезда ходят только между станциями "Савеловская" и "Деловой центр".

Участок закрыли для присоединения новых станций БКЛ к действующей инфраструктуре столичного метро. Специалисты подключат автоматику, а также убедятся в надежности инженерных систем.

Для проезда между станциями "Хорошёвская" и "Мнёвники" пассажирам будут доступны бесплатные автобусы КМ. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

