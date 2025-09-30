Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 14:15

Транспорт

Центр Москвы перекроют из-за полумарафона "Моя столица" 4 и 5 октября

Центр Москвы перекроют из-за полумарафона "Моя столица" 4 и 5 октября

Эксперт рассказал, когда нужно начинать менять летнюю резину на зимнюю

"Деньги 24": россияне купили рекордное количество новых автомобилей

"Новости дня": новые дороги свяжут жилые кварталы с платформой МЦД-4 Новопеределкино

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 30 сентября

Московские службы усилили мониторинг за состоянием дорог из-за заморозков

В России предложили запретить комбинацию цифр "666" на автомобильных номерах

"Новости дня": шесть новых маршрутов запустили в Химки и Красногорск

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 сентября

Новые автобусные маршруты запустили из Москвы в Подмосковье

Центр Москвы перекроют из-за полумарафона "Моя столица", который пройдет в выходные, 4 и 5 октября. Ограничения на Университетской площади начнут действовать с 09:00 1 октября и продлятся до 22:00 5 октября.

Движение будет закрыто на улице Косыгина и Мичуринском проспекте с 08:00 до 16:00 4 октября. Ограничения введут 5 октября на проспекте Вернадского и мосту "Лужники" с 09:00 до 16:00, а также на съезде с моста "Лужники", Хамовническом Валу, Фрунзенской и Лужнецкой набережных с 09:30 до 13:00.

Кроме того, начиная с ночи 4 октября на всех участках ограничения будет запрещена парковка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортперекрытиягородвидеоАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика