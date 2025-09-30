Центр Москвы перекроют из-за полумарафона "Моя столица" 4 и 5 октября

Центр Москвы перекроют из-за полумарафона "Моя столица", который пройдет в выходные, 4 и 5 октября. Ограничения на Университетской площади начнут действовать с 09:00 1 октября и продлятся до 22:00 5 октября.

Движение будет закрыто на улице Косыгина и Мичуринском проспекте с 08:00 до 16:00 4 октября. Ограничения введут 5 октября на проспекте Вернадского и мосту "Лужники" с 09:00 до 16:00, а также на съезде с моста "Лужники", Хамовническом Валу, Фрунзенской и Лужнецкой набережных с 09:30 до 13:00.

Кроме того, начиная с ночи 4 октября на всех участках ограничения будет запрещена парковка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.