В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 30 сентября

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ленинградском и Дмитровском шоссе в сторону центра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс. Общая интенсивность трафика составляет 5 баллов.

Днем локальные затруднения могут возникнуть в районе ремонтных работ на Люблинской улице, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд плотное движение ожидается по направлению в область на радиальных трассах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.