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30 сентября, 20:00

Транспорт

Стоимость проезда планируют снизить на МЦД, продленных до 11 регионов РФ

Стоимость проезда планируют снизить на МЦД, продленных до 11 регионов РФ

"Мой район. Новости": МЦД продлят в 11 регионов РФ

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Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) смогут доехать до Калужской, Тульской, Смоленской или Ярославской областей. В дальнейшем линии МЦД планируют еще увеличить, это позволит жителям столицы отправиться в 11 регионов РФ. Оплатить поездку до того или иного региона можно будет с помощью транспортной карты "Тройка".

Кроме того, с продлением МЦД в регионы поезда будут ходить каждые 30 минут, а стоимость проезда планируют снизить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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