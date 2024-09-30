Стоимость проезда планируют снизить на МЦД, продленных до 11 регионов РФ

Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) смогут доехать до Калужской, Тульской, Смоленской или Ярославской областей. В дальнейшем линии МЦД планируют еще увеличить, это позволит жителям столицы отправиться в 11 регионов РФ. Оплатить поездку до того или иного региона можно будет с помощью транспортной карты "Тройка".

Кроме того, с продлением МЦД в регионы поезда будут ходить каждые 30 минут, а стоимость проезда планируют снизить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.