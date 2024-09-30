30 сентября, 18:00Транспорт
В ноябре на 13 маршрутов выйдут новые автобусы
В следующем месяце в Москве на 13 маршрутов выйдут 96 автобусов ЛиАЗ большого класса. Как сообщили в департаменте транспорта столицы, в салонах этих автобусов установлены медиаэкраны, пандусы, зарядки для гаджетов и датчики температуры.
Кроме того, новая техника оснащена адаптивным освещением, которое может менять яркость в зависимости от времени суток, что обеспечивает более комфортный проезд для пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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